Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 19-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Drei Unbekannte haben am Montagmittag (10.11.2025) am Marienplatz einen 19 Jahre alten Mann geschlagen und beraubt. Der 19-Jährige befand sich gegen 20.40 Uhr am Marienplatz, als die Unbekannten auf ihn zukamen. Die Täter schlugen unvermittelt auf das Gesicht des Mannes ein und raubten seine Jacke, sowie seine Armbanduhr im Gesamtwert von zirka 180 Euro. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und die unbekannten Männer flüchteten mit der Zahnradbahn in Richtung Degerloch. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

