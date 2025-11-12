PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zaun beschmiert - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am späten Dienstagabend (11.11.2025) einen 33-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der einen Zaun im Bereich des Spielplatzes an der Unteren Straße beschmiert haben soll. Eine 32-jährige Passantin bemerkte gegen 23.10 Uhr den 33-Jährigen, wie er sich verdächtig im Bereich des Zaunes aufhielt und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. In seinem Rucksack fanden die Polizisten verschiedenste Utensilien, wie zum Beispiel schwarze Edding-Stifte. Der 33-Jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 14:54

    POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

    Stuttgart-Münster (ots) - Bei einem Unfall am Dienstagvormittag (11.11.2025) haben sich zwei 28 und 19 Jahre alte Männer leichte Verletzungen zugezogen. Der 28-Jährige war mit seinem Lkw gegen 11.20 Uhr in der Neckartalstraße Richtung Heizkraftwerk unterwegs und wollte nach links in die Gnesener Straße abbiegen. Ersten Erkenntnissen zufolge missachtete er hierbei das Rotlicht und stieß mit einer Stadtbahn zusammen, ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 13:25

    POL-S: In mehrere Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Unbekannte sind zwischen Sonntag und Montag (09. bis 10.11.2025) in mehrere Wohnungen im Stadtgebiet eingebrochen. In der Karl-Schurz-Straße warfen unbekannte Täter am Sonntag zwischen 00.00 Uhr und 17.50 Uhr die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses ein und durchwühlten sämtliche Schränke. Im Siriusweg hebelten die Täter am Montag zwischen 17.50 Uhr und 21.00 Uhr das Balkonfenster ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 12:40

    POL-S: 19-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Süd (ots) - Drei Unbekannte haben am Montagmittag (10.11.2025) am Marienplatz einen 19 Jahre alten Mann geschlagen und beraubt. Der 19-Jährige befand sich gegen 20.40 Uhr am Marienplatz, als die Unbekannten auf ihn zukamen. Die Täter schlugen unvermittelt auf das Gesicht des Mannes ein und raubten seine Jacke, sowie seine Armbanduhr im Gesamtwert von zirka 180 Euro. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren