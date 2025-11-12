POL-S: Zaun beschmiert - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen
Stuttgart-Süd (ots)
Polizeibeamte haben am späten Dienstagabend (11.11.2025) einen 33-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der einen Zaun im Bereich des Spielplatzes an der Unteren Straße beschmiert haben soll. Eine 32-jährige Passantin bemerkte gegen 23.10 Uhr den 33-Jährigen, wie er sich verdächtig im Bereich des Zaunes aufhielt und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. In seinem Rucksack fanden die Polizisten verschiedenste Utensilien, wie zum Beispiel schwarze Edding-Stifte. Der 33-Jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.
