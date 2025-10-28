Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251028.2 Kiel/ Schwentinental: Unfallreicher Dienstagmorgen mit mehreren Verletzten

Kiel/ Schwentinental (ots)

Am Dienstagmorgen ereigneten sich in Kiel und Schwentinental vier Verkehrsunfälle mit mehreren verletzten Personen. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Gegen 07:00 Uhr habe ein Mann mit seinem Opel die B202 von der Lütjenburger Straße kommend in Richtung B76 befahren. Ein Smart-Fahrer habe die B202 aus Richtung Rastorf kommend in Richtung Schwentinental befahren. Der Opfel-Fahrer habe auf Höhe der Straße Dütschfeldredder beabsichtigt, nach links auf die Auffahrt zur B76 in Richtung Kiel zu fahren. Dabei habe er vermutlich den entgegenkommenden Smart übersehen. Aufgrund dessen sei es zu einem Zusammenstoß der beiden PKW gekommen, wobei sich beide Fahrer leicht verletzten. Der Opel-Fahrer kam mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Um 07:48 Uhr ereignete sich ein Unfall zwischen einem VW und einem Linienbus. Der Autofahrer habe die Ratzeburger Straße in Richtung Theodor-Heuss-Ring befahren. Der Bus sei von der B76 in Richtung Alte Lübecker Chaussee abgefahren. Auf den beiden Fahrspuren in Richtung Alter Lübecker Chaussee habe der PKW-Fahrer beabsichtigt, von dem rechten auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit dem in gleiche Richtung fahrenden Bus gekommen. In dem Linienbus verletzten sich drei Personen leicht und eine Person schwer. Zwei von ihnen kamen in Kieler Krankenhäuser. Der PKW-Fahrer sowie der Linienbusfahrer blieben unverletzt. Der VW musste abgeschleppt werden.

Etwa 10 Minuten später verletzte sich eine Fahrradfahrerin durch einen Zusammenstoß mit einem PKW. Die Fahrradfahrerin habe die Kaistraße auf Höhe der Gablenzbrücke überqueren wollen. Ein Fahrzeugführer habe verkehrsbedingt anhalten müssen, woraufhin die Radfahrerin, vermutlich ohne sich über die Verkehrssituation der anderen Fahrspuren zu vergewissern, über die Straße gefahren sei. Dabei sei es zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug gekommen. Die Fahrradfahrerin verletzte sich leicht und kam in ein Kieler Krankenhaus.

Gegen 11:10 Uhr kam es auf der B76 in Fahrtrichtung Eckernförde zu einem weiteren Unfall. Ein LKW-Fahrer, der von der B404 gekommen sei, habe auf die B76 auffahren wollen. Dabei habe er vermutlich das rechts neben ihm fahrenden PKW übersehen. Es sei daher zu einem Zusammenstoß gekommen, wodurch sich das Fahrzeug zunächst gedreht und sich im LKW verkeilt habe. Dadurch habe der LKW den PKW einige Meter mitgeschliffen. Bei dem Unfall gab es keine Verletzten.

Alina Kelbing, Polizeidirektion Kiel

