POL-KI: 251022.2 Nehmten: Unbekannte entsorgen Wohnwagen im Ruheforst

Kreis Plön (ots)

In der Nacht vom 15. auf den 16.10. entsorgten Unbekannte zwei Wohnwagen auf dem Parkplatz eines Ruheforstes im Ortsteil Sande. Bisher konnten die Verantwortlichen nicht ermittelt werden. Daher sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr, und Donnerstag, 09:00 Uhr. Unbekannte stellten gleich zwei augenscheinlich schrottreife Wohnwagen auf dem Parkplatz des Ruheforstes in Sande (Gemeinde Nehmten) ab und entfernten deren Kennzeichen.

Einsatzkräfte des Polizeireviers Plön erschienen vor Ort und fertigten eine Anzeige wegen unerlaubter Abfallentsorgung. Die bisherigen Ermittlungen sowohl zu den Verursachern als auch zu den letzten Besitzern der Wohnwagen verliefen bislang ergebnislos.

Der Umweltschutztrupp des Polizeibezirksreviers Kiel hat die Ermittlungen übernommen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den letzten Besitzern der Wohnwagen oder zu eigenen Beobachtungen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0431 / 160 -1503 zu melden.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

