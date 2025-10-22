Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251022.1 Kiel: Radfahrer verstirbt nach schwerem Verkehrsunfall

Kiel (ots)

Am 10.10. kam es auf der Eckernförder Straße, Höhe Bundesstraße 76, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Radfahrer stieß mit einem Pkw zusammen und stürzte. Der Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er letzten Montag verstarb.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Radfahrer am 10.10., gegen 11:00 Uhr, mit seinem Pedelec den Radweg auf der Eckernförder Straße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der B 76 missachtete er das Rotlicht der Ampel und überquerte die Fahrbahn. Hierbei stieß er mit dem Pkw eines 53-Jährigen zusammen, der seinerseits von der Eckernförder Straße auf die B 76 abbiegen wollte.

Der 51-jährige Pedelecfahrer stürzte und erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen. Ein Rettungswagen verbrachte ihn in ein Kieler Krankenhaus. Dort verstarb der Mann letzten Montag in Folge der schweren Verletzungen.

Zum Unfallzeitpunkt trug der Radfahrer keinen Helm.

Das Polizeibezirksrevier Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

