Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251021.1 Rantzau: Fahrer nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Rantzau (ots)

Gestern Abend kam es auf der Bundesstraße 430 in Höhe Papermühle zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Mann verletzte sich bei dem Unfall lebensgefährlich. Die Polizeistation Lütjenburg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr der 43-jährige Fahrer eines VW Multivan die B 430 aus Richtung Lütjenburg kommend in Fahrtrichtung Plön. Nach eigenen Angaben sei er in Höhe der Abfahrt Rantzauer Papiermühle aufgrund eines Ausweichmanövers mit einem Wild nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem am Fahrbahnrand stehenden Baum kollidiert. Der Fahrer konnte noch selbständig sein Fahrzeug verlassen.

Ein hinzugezogener Rettungswagen verbrachte den Mann in eine Klinik. Aufgrund seines Verletzungsbildes begründete ein vor Ort erschienener Notarzt Lebensgefahr.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Ein Abschleppdienst entfernte das Unfallfahrzeug. Die Freiwillige Feuerwehr Engelau unterstützte die Polizeikräfte am Einsatzort. Die Unfallstelle konnte gegen 23 Uhr wieder vollständig freigegeben werden.

Ein verletztes Wild oder ein durch Wild verursachter Schaden am Fahrzeug konnte bislang nicht bestätigt werden. Die Polizeistation Lütjenburg führt die weiteren Unfallermittlungen.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell