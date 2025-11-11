Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-Münster (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagvormittag (11.11.2025) haben sich zwei 28 und 19 Jahre alte Männer leichte Verletzungen zugezogen. Der 28-Jährige war mit seinem Lkw gegen 11.20 Uhr in der Neckartalstraße Richtung Heizkraftwerk unterwegs und wollte nach links in die Gnesener Straße abbiegen. Ersten Erkenntnissen zufolge missachtete er hierbei das Rotlicht und stieß mit einer Stadtbahn zusammen, die in selbiger Richtung unterwegs war. Der 28-jährige Fahrer und sein 19 Jahre alter Beifahrer verletzten sich leicht. Der Schaden beläuft sich auf mehrere 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell