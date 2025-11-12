Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Traktor beschädigt
Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)
Unbekannte haben in der Straße "Zuckerhof" einen Traktor beschädigt. Das landwirtschaftliche Fahrzeug stand zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Dienstag, 15 Uhr, auf einem Betriebsgelände. In diesem Zeitraum wurde die Scheibe auf der Beifahrerseite vermutlich durch einen Steinwurf eingeschlagen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |elz
