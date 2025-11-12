PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Traktor beschädigt

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben in der Straße "Zuckerhof" einen Traktor beschädigt. Das landwirtschaftliche Fahrzeug stand zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Dienstag, 15 Uhr, auf einem Betriebsgelände. In diesem Zeitraum wurde die Scheibe auf der Beifahrerseite vermutlich durch einen Steinwurf eingeschlagen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

  • 12.11.2025 – 11:05

    POL-PDKL: Einbruch in Keller

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte sind in der Helmut-Hartert-Straße in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Am Dienstag stellte ein Bewohner den Einbruch fest. Wie die Täter in den Keller gelangten, ist bisher unklar. Mindestens zwei Kellerabteile wurden aufgehebelt, es wurde jedoch nichts entwendet. Ob aus weiteren Kammern etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Bereits eine Woche zuvor waren in demselben Haus mehrere Kellerabteile aufgehebelt worden. ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 14:22

    POL-PDKL: Berauschte E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

    Kaiserslautern (ots) - Fast zeitgleich gingen der Polizei zwei Männer ins Netz, die ihren E-Scooter unter dem Einfluss von Drogen führten. Gegen 13:25 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Mennonitenstraße einen 43-Jährigen, der mit seinem Roller in Richtung Donnerbergstraße unterwegs war. Augenscheinlich stand der Mann unter Drogen. Darauf angesprochen, ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 14:11

    POL-PDKL: Landwirtschaftliche Maschine gestohlen

    Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Diebe haben von einem Wiesengrundstück im Bereich "Gutenbrunnen" einen Heuwender gestohlen. Die Täter haben die landwirtschaftliche Maschine vermutlich mit einem Traktor weggeschleppt. Nach aktuellen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen dem 10. und 25. Oktober. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wer hat ...

    mehr
