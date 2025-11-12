POL-PDKL: Traktor beschädigt

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte sind in der Helmut-Hartert-Straße in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Am Dienstag stellte ein Bewohner den Einbruch fest. Wie die Täter in den Keller gelangten, ist bisher unklar. Mindestens zwei Kellerabteile wurden aufgehebelt, es wurde jedoch nichts entwendet. Ob aus weiteren Kammern etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Bereits eine Woche zuvor waren in demselben Haus mehrere Kellerabteile aufgehebelt worden. ...

mehr