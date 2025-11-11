Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Landwirtschaftliche Maschine gestohlen

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Diebe haben von einem Wiesengrundstück im Bereich "Gutenbrunnen" einen Heuwender gestohlen. Die Täter haben die landwirtschaftliche Maschine vermutlich mit einem Traktor weggeschleppt. Nach aktuellen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen dem 10. und 25. Oktober. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell