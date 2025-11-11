Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrerflucht: Lastwagen oder Transporter gesucht

Schwedelbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Lastwagen oder einem Transporter. Der Fahrer des Wagens hat am Montag, zwischen Mitternacht und Morgen, 7:30 Uhr, in der Hauptstraße einen Pkw beschädigt. An dem Chevrolet riss ein Außenspiegel ab. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verantwortliche weg. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Unfallflucht und bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden. |erf

