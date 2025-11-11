Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Diebstahl aus Fahrzeugen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Dienstag, zwischen 3:15 Uhr und 3:45 Uhr, durchwühlten unbekannte Täter in der Straße "An der Lokhalle" mehrere Fahrzeuge. Betroffen waren drei Autos.

Nach den bisherigen Ermittlungen gab eine Halterin an, ihr Fahrzeug abgeschlossen zu haben, während sich die beiden anderen Geschädigten hierüber nicht sicher waren. Nach aktuellem Stand kam es zu keinem Schadenseintritt. Eine Tasche, die aus einem Wagen entnommen worden war, konnte inklusive Inhalt in einem nahegelegenen Gebüsch aufgefunden werden.

Die Polizei Kaiserslautern bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden.

Die Polizei rät, Fahrzeuge stets abzuschließen und keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zu lassen. Auch das Parken in gut beleuchteten Bereichen kann das Risiko von Diebstählen verringern. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell