Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe stehlen Auto

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines gestohlenen Pkw rückten Einsatzkräfte am Sonntag in die Kantstraße aus. Wie die Eigentümerin des weißen Audi A1 mitteilte, hatte sie den Wagen am Vortag, gegen 17 Uhr, auf einem Parkplatz in der Nähe der Hausnummer 71 abgestellt. Als sie am Sonntagmittag, gegen 13:30 Uhr, wieder los wollte, bemerkte sie, dass das Fahrzeug nicht mehr auf seinem Platz stand. Wie die Täter das neuwertige Auto stehlen konnten, ist derzeit nicht bekannt. Zeugenhinweise werden vom "Altstadtrevier" unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegengenommen. |kfa

