Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkoholisierte Fahrzeugführer

Kaiserslautern (ots)

Eine 49-jährige Frau befuhr am frühen Sonntagmorgen mit ihrem PKW die Mainzer Straße und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde eine Alkoholisierung von 0,86 Promille festgestellt. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ein 39-jähriger Mann wurde ebenfalls am frühen Sonntagmorgen in der Pariser Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er zuvor mit seinem PKW fuhr. Hierbei wurde eine Alkoholisierung von 2,45 Promille festgestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.|wey

