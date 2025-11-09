Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußballabend auf dem Betzenberg - Polizei zieht Bilanz

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagabend hatte der 1. FC Kaiserslautern das Team von Hertha BSC Berlin auf dem Betzenberg zu Gast. Die Partie endete 0:1 für die Gäste. Insgesamt kamen 48555 Zuschauerinnen und Zuschauer ins Fritz-Walter-Stadion. Darunter waren 3609 Anhänger der Hertha, die ihr Team in die Westpfalz begleiteten. Die Gästefans, welche größtenteils mit dem Zug anreisten, wurden am Bahnhof von Polizeikräften der Landes- und Bundespolizei in Empfang genommen und zum Stadion begleitet. Bereits am frühen Nachmittag sammelten sich etwa 4000 FCK-Fans zu einem Fanmarsch vom St.-Martins-Platz zum Stadion. Sowohl bei dem Marsch, als auch während des Spiels im Stadion kam es aus beiden Fanlagern zum Abbrennen von Pyrotechnik. Die Polizei leitet entsprechende Strafverfahren ein und nimmt die Ermittlungen auf. Zudem kam es zu mehreren Strafanzeigen wegen Körperverletzungen, Beleidigungen Sachbeschädigungen, Widerstand gegen Polizeibeamte und zu zwei Raubdelikten von Fanschals. Verkehrsbehinderungen vor und nach dem Spiel, konnten durch die eingesetzten Kräfte auf ein Mindestmaß reduziert werden. Allerdings musste der Elf-Freunde-Kreisel wegen des Fanmarschs sowie der An- und Abwanderung beider Fanlager längerfristig gesperrt werden. Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde beim heutigen Einsatz durch Kräfte der Bundespolizei des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik, der Polizeipräsidien Mainz, Rheinpfalz sowie durch Kräfte des Landespolizeipräsidiums Saarland unterstützt. Die Landespolizei setzte rund um die Partie Drohnen ein, um den Verkehrsfluss im Blick zu behalten. Die Polizei bedankt sich bei den Anhängern beider Vereine für einen überwiegend friedlichen Veranstaltungsverlauf. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell