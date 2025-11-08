Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Gelegenheit macht Diebe
Kaiserslautern (ots)
Bislang unbekannte Täter nutzten die Gelegenheit und gingen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein unverschlossenes Auto am St. Marien-Platz an. Hierbei entwendeten sie u.a. eine Jacke einer bekannten Marke für Arbeitskleidung und wenige Münzen Bargeld. Derzeit liegen der Polizei keine Täterhinweise vor.
Die Polizei empfiehlt:
Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug und überprüfen Sie den Schließzustand!|mü
