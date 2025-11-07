PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Randalierendes Duo

Kaiserslautern (ots)

Gleich zwei Strafanzeigen hat sich ein Pärchen am Donnerstagnachmittag in der Zollamtstraße eingehandelt. Das unter Alkohol und Drogeneinfluss stehende Duo fiel kurz nach 14 Uhr in einem Geschäft negativ auf, weil es dort Getränkeflaschen und Deko-Artikel aus Keramik aus den Verkaufsregalen "fegte". Die Keramikartikel gingen dabei zu Bruch und auch die Getränkeflaschen wurden beschädigt, so dass sich der Inhalt teilweise auf dem Boden verteilte.

Eine Angestellte verständigte die Polizei; die Streife konnte die Randalierer in der Nähe ausfindig machen und kontrollieren. Da beide in dem Geschäft bereits wegen früherer Vorfälle Hausverbot hatten, wird gegen die 29-jährige Frau und den 40-jährigen Mann nun sowohl wegen Sachbeschädigung als auch wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 13:46

    POL-PDKL: Unter Drogen und ohne Führerschein am Steuer

    Kaiserslautern (ots) - Sozusagen einen "Wiederholungstäter" haben Polizeibeamte am Donnerstag bei einer Verkehrskontrolle in der Rudolf-Breitscheid-Straße erwischt. Als die Einsatzkräfte den Mann kurz nach 11 Uhr mit seinem Pkw stoppten und einer Kontrolle unterzogen, konnte der 33-Jährige keinen Führerschein vorlegen. Und nicht nur das: Sein Verhalten deutete darauf hin, dass er unter Drogen am Steuer sitzt. Ein ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 13:36

    POL-PDKL: Autos mutwillig beschädigt

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter haben in der Wilhelm-Kittelberger-Straße ein Auto beschädigt. Sie zerkratzten den VW Polo offenbar mutwillig auf der Beifahrerseite. Der Schaden wird auf 1.600 Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt am Dienstag zwischen 8 und 17 Uhr. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Verursacher. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 13:30

    POL-PDKL: Flutlichtspiel auf dem Betzenberg

    Kaiserslautern (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz Auf dem Betzenberg steht am morgigen Samstag, 8. November, das nächste Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern an. Die "Roten Teufel" empfangen diesmal die Mannschaft der Hertha BSC Berlin. Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion ist um 20:30 Uhr. Ab 18 Uhr sind die Stadiontore für den Einlass geöffnet. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren