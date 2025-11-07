Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Randalierendes Duo

Kaiserslautern (ots)

Gleich zwei Strafanzeigen hat sich ein Pärchen am Donnerstagnachmittag in der Zollamtstraße eingehandelt. Das unter Alkohol und Drogeneinfluss stehende Duo fiel kurz nach 14 Uhr in einem Geschäft negativ auf, weil es dort Getränkeflaschen und Deko-Artikel aus Keramik aus den Verkaufsregalen "fegte". Die Keramikartikel gingen dabei zu Bruch und auch die Getränkeflaschen wurden beschädigt, so dass sich der Inhalt teilweise auf dem Boden verteilte.

Eine Angestellte verständigte die Polizei; die Streife konnte die Randalierer in der Nähe ausfindig machen und kontrollieren. Da beide in dem Geschäft bereits wegen früherer Vorfälle Hausverbot hatten, wird gegen die 29-jährige Frau und den 40-jährigen Mann nun sowohl wegen Sachbeschädigung als auch wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. |cri

