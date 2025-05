Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach Einbruch gesucht

St. Leon (ots)

Am Samstag zwischen 10:40 Uhr und 14:00 Uhr verschaffte sich eine noch unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Breitenweg" und entwendeten mehrere Schmuckstücke in noch unbekanntem Wert. Ob die Täterschaft weiteres Diebesgut erbeutete, ist noch unklar. Ersten Ermittlungen zufolge gelangte die Täterschaft durch eine geöffnete Balkontür in das Wohnhaus. Hinweise auf den oder die Unbekannten gibt es nicht. Daher sucht die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

