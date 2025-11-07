Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Autos mutwillig beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Wilhelm-Kittelberger-Straße ein Auto beschädigt. Sie zerkratzten den VW Polo offenbar mutwillig auf der Beifahrerseite. Der Schaden wird auf 1.600 Euro geschätzt.

Die Tatzeit liegt am Dienstag zwischen 8 und 17 Uhr. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Verursacher. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.

Gesucht wird auch nach den Tätern, die in der Carl-Euler-Straße einen geparkten Pkw malträtiert haben. Die Unbekannten traten an dem Renault Clio den Außenspiegel auf der Fahrerseite ab. Da ein Verkehrsunfall ausgeschlossen wird, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Festgestellt wurde der Schaden am Donnerstag gegen 14.30 Uhr. Die genaue Tatzeit ist unklar. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell