POL-PDKL: Randalierer landet im Gewahrsam

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Randalierers rückte die Polizei am Donnerstagabend in die Innenstadt aus. Zeugen meldeten einen Mann in der Fruchthallstraße, der gegen Scheiben schlagen würde und Passanten belästige. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 28-jährigen Mann, der bereits am Mittag einen Platzverweis für die Innenstadt erhalten hatte. Aufgrund seiner Alkoholisierung und des wiederholten Verstoßes nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam.

Während der Fahrt zur Dienststelle wurde der Mann aggressiv und spuckte um sich, weshalb ihm eine Spuckschutzhaube angelegt wurde. Auch auf der Dienststelle blieb er unruhig: Er trat gegen die Tür des Streifenwagens und beleidigte die Beamten fortwährend. Erst in der Gewahrsamszelle beruhigte er sich. Nach der ärztlichen Überprüfung seiner Gewahrsamsfähigkeit blieb der Randalierer dort bis zum nächsten Morgen. |elz

