Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Raub

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau ist am Donnerstagabend Opfer eines versuchten Raubs geworden. Die 47-Jährige war mit ihrem Hund um kurz vor 19 Uhr in der Eisenbahnstraße unterwegs. Dort traf sie einen Bekannten mit dem sie in Streit geriet. Im Verlauf der Auseinandersetzung stieß der Mann die Frau zu Boden, entriss ihr die Handtasche, den Rucksack und nahm auch den Hund an sich. Anschließend versuchte er zu flüchten.

Mehrere Zeugen verfolgten den Täter, woraufhin dieser seine Beute fallen ließ und in Richtung Viadukt floh. Dort konnte er von eingesetzten Polizeibeamten festgehalten werden.

Der 46-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht. Da er alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung erhielt er einen Platzverweis für die Innenstadt, dem er Folge leistete. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Raubes und Körperverletzung zu. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

