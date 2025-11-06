Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kollision zwischen Auto und Fahrrad

Kaiserslautern (ots)

In der Friedrichstraße ist es am Mittwochnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer gekommen. Der Radfahrer wurde dabei verletzt.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge kam es kurz nach 16 Uhr zu dem Unglück, als ein 76-jähriger Mann mit seinem Audi A3 vom Adolph-Kolping-Platz kommend in Richtung Augustastraße fuhr. Am Fußgängerüberweg hielt er an, um eine Frau passieren zu lassen.

Nachdem die Fußgängerin die andere Straßenseite erreicht hatte, wollte der Autofahrer wieder losfahren. In diesem Moment wechselte jedoch ein junger Fahrradfahrer vom Gehweg auf die Straße und kam so dem Pkw gewissermaßen in die Quere. Der Autofahrer bremste zwar noch, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 11-jährige Radler stürzte und verletzte sich. Seine Erziehungsberechtigten kamen vor Ort. |cri

