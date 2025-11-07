Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ersthelfer leistet Widerstand

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Freitag rückte die Polizei zu einem Unfall in die Mannheimer Straße aus. Dort war ein Pkw aus bislang ungeklärten Gründen in einen Graben gefahren. Der Fahrer blieb unverletzt. Er hatte bereits einen Abschlepper für sein Auto benachrichtigt. Während der Unfallaufnahme fiel ein Ersthelfer negativ auf. Der 45-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Er gab an, mit seinem Auto an der Unfallstelle angekommen zu sein. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,14 Promille an.

Da der Mann den polizeilichen Anweisungen nicht folgte und die Unfallaufnahme dadurch störte, sollte er zu Boden gebracht und gefesselt werden. Dabei leistete er massiven Widerstand. Erst durch den Einsatz eines Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) konnte er überwältigt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte ein Cuttermesser. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dem 45-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Er blickt jetzt einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte entgegen. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell