Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unter Drogen und ohne Führerschein am Steuer

Kaiserslautern (ots)

Sozusagen einen "Wiederholungstäter" haben Polizeibeamte am Donnerstag bei einer Verkehrskontrolle in der Rudolf-Breitscheid-Straße erwischt. Als die Einsatzkräfte den Mann kurz nach 11 Uhr mit seinem Pkw stoppten und einer Kontrolle unterzogen, konnte der 33-Jährige keinen Führerschein vorlegen. Und nicht nur das: Sein Verhalten deutete darauf hin, dass er unter Drogen am Steuer sitzt.

Ein Urintest vor Ort bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf Kokain. Der Mann musste daraufhin die Beamten zur nächsten Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Parallel ergaben die Überprüfungen, dass der 33-Jährige derzeit keine Fahrerlaubnis besitzt. Sie wurde ihm im Oktober vorläufig entzogen. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Die Konsequenzen wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss hängen vom Ergebnis der Blutprobe ab. |cri

