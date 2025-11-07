PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unter Drogen und ohne Führerschein am Steuer

Kaiserslautern (ots)

Sozusagen einen "Wiederholungstäter" haben Polizeibeamte am Donnerstag bei einer Verkehrskontrolle in der Rudolf-Breitscheid-Straße erwischt. Als die Einsatzkräfte den Mann kurz nach 11 Uhr mit seinem Pkw stoppten und einer Kontrolle unterzogen, konnte der 33-Jährige keinen Führerschein vorlegen. Und nicht nur das: Sein Verhalten deutete darauf hin, dass er unter Drogen am Steuer sitzt.

Ein Urintest vor Ort bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf Kokain. Der Mann musste daraufhin die Beamten zur nächsten Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Parallel ergaben die Überprüfungen, dass der 33-Jährige derzeit keine Fahrerlaubnis besitzt. Sie wurde ihm im Oktober vorläufig entzogen. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Die Konsequenzen wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss hängen vom Ergebnis der Blutprobe ab. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 13:36

    POL-PDKL: Autos mutwillig beschädigt

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter haben in der Wilhelm-Kittelberger-Straße ein Auto beschädigt. Sie zerkratzten den VW Polo offenbar mutwillig auf der Beifahrerseite. Der Schaden wird auf 1.600 Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt am Dienstag zwischen 8 und 17 Uhr. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Verursacher. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 13:30

    POL-PDKL: Flutlichtspiel auf dem Betzenberg

    Kaiserslautern (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz Auf dem Betzenberg steht am morgigen Samstag, 8. November, das nächste Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern an. Die "Roten Teufel" empfangen diesmal die Mannschaft der Hertha BSC Berlin. Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion ist um 20:30 Uhr. Ab 18 Uhr sind die Stadiontore für den Einlass geöffnet. ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 12:22

    POL-PDKL: Ersthelfer leistet Widerstand

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zu Freitag rückte die Polizei zu einem Unfall in die Mannheimer Straße aus. Dort war ein Pkw aus bislang ungeklärten Gründen in einen Graben gefahren. Der Fahrer blieb unverletzt. Er hatte bereits einen Abschlepper für sein Auto benachrichtigt. Während der Unfallaufnahme fiel ein Ersthelfer negativ auf. Der 45-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Er gab an, mit seinem Auto an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren