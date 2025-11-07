Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Über das Ziel hinausgeschossen

Kaiserslautern (ots)

Sozusagen über das Ziel hinausgeschossen ist ein junger Mann in der Nacht zu Freitag in der Erwin-Schrödinger-Straße. Dort fand am Abend eine Veranstaltung statt. Als diese beendet war und der 24-Jährige gegen 3.20 Uhr aufgefordert wurde, das Gebäude zu verlassen, rastete er aus und attackierte einen Sicherheitsmitarbeiter. Um den Randalierer ruhigzustellen, wurde der junge Mann zu Boden gebracht und gefesselt.

Die hinzugezogene Polizeistreife musste nicht mehr eingreifen: Als die Beamten vor Ort ankamen, hatte sich der 24-Jährige wieder beruhigt. Nachdem der Sachverhalt und die Personalien der Beteiligten aufgenommen waren, durfte der junge Mann gehen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung dauern allerdings an. |cri

