Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit gesucht - Zelle gefunden

Kaiserslautern (ots)

Sein Verhalten hat einem Mann aus dem Rhein-Neckar-Raum eine Nacht in einer Kaiserslauterer Polizeizelle beschert. Der 22-Jährige war zunächst am Donnerstagabend an einem Kiosk in der Pirmasenser Straße aufgefallen, wo er sich mit einem anderen Mann ein verbal aggressives Wortgefecht lieferte. Die alarmierte Polizeistreife sprach mit den beiden alkoholisierten Streithähnen ein ernstes Wort und erteilte beiden einen Platzverweis.

Weil der 22-Jährige der Anordnung trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen und zur nächsten Dienststelle gebracht. Unterwegs verhielt er sich weiterhin aggressiv und spuckte auch immer wieder in Richtung der Beamten, so dass ihm sowohl Handfesseln als auch eine Spuckschutzhaube angelegt werden mussten. Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem Mann einen Pegel von 1,5 Promille.

Er wurde nach Rücksprache mit der Justiz bis zum nächsten Morgen in einer Zelle untergebracht. Hier beschädigte er die Zellentür durch permanente Faustschläge. Am späten Abend gab der 22-Jährige an, unter Schmerzen im Brustbereich zu leiden. Vorsorglich wurde der Rettungsdienst verständigt. Eine Untersuchung ergab jedoch, dass keine weitere Behandlung notwendig war. |cri

