Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer
Kaiserslautern (ots)
Am Freitagabend kam es in der Mainzer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der 19-jährige Autofahrer übersah beim Hineinfahren in den fließenden Verkehr den 65- jährigen Radfahrer, der aufgrund des Zusammenstoßes stürzte. Der Radfahrer hatte Glück im Unglück. Ihm blieb ein Krankenhausaufenthalt erspart. Am Auto und am Fahrrad entstanden geringe Sachschäden. Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.|mü
