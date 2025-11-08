PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagabend kam es in der Mainzer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der 19-jährige Autofahrer übersah beim Hineinfahren in den fließenden Verkehr den 65- jährigen Radfahrer, der aufgrund des Zusammenstoßes stürzte. Der Radfahrer hatte Glück im Unglück. Ihm blieb ein Krankenhausaufenthalt erspart. Am Auto und am Fahrrad entstanden geringe Sachschäden. Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.|mü

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

  • 08.11.2025 – 10:58

    POL-PDKL: Gelegenheit macht Diebe

    Kaiserslautern (ots) - Bislang unbekannte Täter nutzten die Gelegenheit und gingen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein unverschlossenes Auto am St. Marien-Platz an. Hierbei entwendeten sie u.a. eine Jacke einer bekannten Marke für Arbeitskleidung und wenige Münzen Bargeld. Derzeit liegen der Polizei keine Täterhinweise vor. Die Polizei empfiehlt: Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug und überprüfen Sie den Schließzustand!|mü Kontaktdaten für ...

  • 07.11.2025 – 14:22

    POL-PDKL: Über das Ziel hinausgeschossen

    Kaiserslautern (ots) - Sozusagen über das Ziel hinausgeschossen ist ein junger Mann in der Nacht zu Freitag in der Erwin-Schrödinger-Straße. Dort fand am Abend eine Veranstaltung statt. Als diese beendet war und der 24-Jährige gegen 3.20 Uhr aufgefordert wurde, das Gebäude zu verlassen, rastete er aus und attackierte einen Sicherheitsmitarbeiter. Um den Randalierer ruhigzustellen, wurde der junge Mann zu Boden ...

  • 07.11.2025 – 14:12

    POL-PDKL: Streit gesucht - Zelle gefunden

    Kaiserslautern (ots) - Sein Verhalten hat einem Mann aus dem Rhein-Neckar-Raum eine Nacht in einer Kaiserslauterer Polizeizelle beschert. Der 22-Jährige war zunächst am Donnerstagabend an einem Kiosk in der Pirmasenser Straße aufgefallen, wo er sich mit einem anderen Mann ein verbal aggressives Wortgefecht lieferte. Die alarmierte Polizeistreife sprach mit den beiden alkoholisierten Streithähnen ein ernstes Wort und ...

