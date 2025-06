POL-S: Falsche Bankmitarbeiter betrügen Seniorin - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls vom Samstagmittag (14.06.2025) in der Heilbronner Straße. Ein 31 Jahre alter Mercedes-Fahrer war gegen 14.00 Uhr in der Kriegsbergstraße unterwegs. An der Kreuzung wollte er nach links in die Heilbronner Straße abbiegen. Eine 29-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr in der Heilbronner Straße und wollte an der Kreuzung geradeaus in die Friedrichsstraße fahren. ...

mehr