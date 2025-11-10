Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schlägerei und Raub in einer Kneipe - Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Wegen mehrerer Straftaten ermittelte die Polizei am späten Samstagabend in der Richard-Wagner-Straße in einer Kneipe. Dort kam es im Nachgang zu einem Fußballspiel, gegen 23:30 Uhr, zu einem Aufeinandertreffen rivalisierender Fans. Nach einem kurzen Wortgefecht, schlugen die Täter einem Mann ins Gesicht. Dieser verlor kurzzeitig das Bewusstsein und musste von Rettungssanitätern behandelt werden. Zwei weiteren Männern wurde der Fanschal mit Gewalt gestohlen. Laut Beschreibung war einer der Täter Anhänger des 1. FC Kaiserslautern etwa 1,75 Meter groß und zwischen 25 und 30 Jahren alt. Der Unbekannte hatte einen rötlichen Stoppelbart und trug unter anderem einen schwarzen Schlauchschal, den er bis zum Kinn gezogen hatte. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Raubs dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

