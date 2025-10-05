LPI-G: Alkoholisierter Radfahrer gestoppt

Greiz (ots) - In der Nacht vom 03.10.2025 auf den 04.10.2025 wurde in der Poststraße in Greiz ein Verkehrsschild durch Unbekannte erheblich beschädigt. Der oder die Täter wirkten so stark auf das Metallrohr, an welchem das Verkehrszeichen 283 (Park- und Halteverbot) angebracht ist, ein, dass es abknickte. Zeugen zum Vorfall werden gebeten, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0258571/2025 an die Polizeiinspektion Greiz (Tel. 03661/621-0) zu wenden. Rückfragen bitte an: ...

