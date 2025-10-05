PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisierter Radfahrer gestoppt

Greiz (ots)

Am Donnerstag, dem 02.10.2025 gegen 19:30 Uhr, unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Greiz den Fahrer eines E-Bikes einer Kontrolle, da dieser keine Beleuchtung am Fahrzeug angebracht hatte und so die Adelheidstraße befuhr. Als die Beamten einen Atemalkoholtest bei dem 39-Jährigen durchführten, ergab dieser einen Wert von 1,72 Promille. In der Folge wurde mit dem Radfahrer eine Blutentnahme durchgeführt sowie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. <PS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 07:26

    LPI-G: Verkehrsschild beschädigt

    Greiz (ots) - In der Nacht vom 03.10.2025 auf den 04.10.2025 wurde in der Poststraße in Greiz ein Verkehrsschild durch Unbekannte erheblich beschädigt. Der oder die Täter wirkten so stark auf das Metallrohr, an welchem das Verkehrszeichen 283 (Park- und Halteverbot) angebracht ist, ein, dass es abknickte. Zeugen zum Vorfall werden gebeten, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0258571/2025 an die Polizeiinspektion Greiz (Tel. 03661/621-0) zu wenden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 07:23

    LPI-G: Einbruch in Kindertagesstätte

    Greiz (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 01.10.2025 auf Donnerstag, 02.10.2025 kam es in der Juri-Gagarin-Straße zum Einbruch in die dortige Kindertagesstätte. Hierbei wurde durch den Täter Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich verursacht sowie technische Geräte und Bargeld entwendet. Die ermittelnden Polizeibeamten konnten noch am Tatort Hinweise auf einen Tatverdächtigen erlangen. Bei diesem wurde wenig ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 06:45

    LPI-G: Trunkenheitsfahrt

    Altenburg (ots) - Am 02.10.2025 stoppten Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land um 22:40 Uhr eine 40 - jährige Fahrzeugführerin eines Audi in 04610 Meuselwitz. Im Rahmen der Kontrolle konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Test (1,14 Promille) bestätigte den Verdacht, weshalb die Weiterfahrt in der Parkstraße untersagt wurde und ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt sowie eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren