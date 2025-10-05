LPI-G: Alkoholisierter Radfahrer gestoppt
Greiz (ots)
Am Donnerstag, dem 02.10.2025 gegen 19:30 Uhr, unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Greiz den Fahrer eines E-Bikes einer Kontrolle, da dieser keine Beleuchtung am Fahrzeug angebracht hatte und so die Adelheidstraße befuhr. Als die Beamten einen Atemalkoholtest bei dem 39-Jährigen durchführten, ergab dieser einen Wert von 1,72 Promille. In der Folge wurde mit dem Radfahrer eine Blutentnahme durchgeführt sowie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. <PS>
