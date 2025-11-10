PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Trunkenheitsfahrt führt zu gestohlenem Roller

Kaiserslautern (ots)

Den richtigen "Riecher" hatten Polizeibeamte am Sonntagabend in der Kantstraße. Als sie gegen 21:30 Uhr einen Fahrer auf einem E-Scooter stoppten und kontrollierten, bemerkten sie, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Noch während der Kontrolle wurde klar, dass der Elektroroller als gestohlen gemeldet war. Darauf angesprochen, machte der 38-jährige Fahrer widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Gefährts. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten sie den Roller sicher, damit er seinem rechtmäßigen Besitzer wieder ausgehändigt werden kann. Der 38-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der sogenannten Trunkenheitsfahrt rechtfertigen. Weiterhin ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Hehlerei. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 15:27

    POL-PDKL: Diebe stehlen Auto

    Kaiserslautern (ots) - Wegen eines gestohlenen Pkw rückten Einsatzkräfte am Sonntag in die Kantstraße aus. Wie die Eigentümerin des weißen Audi A1 mitteilte, hatte sie den Wagen am Vortag, gegen 17 Uhr, auf einem Parkplatz in der Nähe der Hausnummer 71 abgestellt. Als sie am Sonntagmittag, gegen 13:30 Uhr, wieder los wollte, bemerkte sie, dass das Fahrzeug nicht mehr auf seinem Platz stand. Wie die Täter das neuwertige Auto stehlen konnten, ist derzeit nicht bekannt. ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 14:34

    POL-PDKL: Schlägerei und Raub in einer Kneipe - Polizei sucht Zeugen

    Kaiserslautern (ots) - Wegen mehrerer Straftaten ermittelte die Polizei am späten Samstagabend in der Richard-Wagner-Straße in einer Kneipe. Dort kam es im Nachgang zu einem Fußballspiel, gegen 23:30 Uhr, zu einem Aufeinandertreffen rivalisierender Fans. Nach einem kurzen Wortgefecht, schlugen die Täter einem Mann ins Gesicht. Dieser verlor kurzzeitig das ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 08:07

    POL-PDKL: Alkoholisierte Fahrzeugführer

    Kaiserslautern (ots) - Eine 49-jährige Frau befuhr am frühen Sonntagmorgen mit ihrem PKW die Mainzer Straße und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde eine Alkoholisierung von 0,86 Promille festgestellt. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ein 39-jähriger Mann wurde ebenfalls am frühen Sonntagmorgen in der Pariser Straße einer Verkehrskontrolle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren