POL-PDKL: Trunkenheitsfahrt führt zu gestohlenem Roller

Kaiserslautern (ots)

Den richtigen "Riecher" hatten Polizeibeamte am Sonntagabend in der Kantstraße. Als sie gegen 21:30 Uhr einen Fahrer auf einem E-Scooter stoppten und kontrollierten, bemerkten sie, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Noch während der Kontrolle wurde klar, dass der Elektroroller als gestohlen gemeldet war. Darauf angesprochen, machte der 38-jährige Fahrer widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Gefährts. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten sie den Roller sicher, damit er seinem rechtmäßigen Besitzer wieder ausgehändigt werden kann. Der 38-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der sogenannten Trunkenheitsfahrt rechtfertigen. Weiterhin ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Hehlerei. |kfa

