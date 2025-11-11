Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: E-Bike gestohlen - Wer kann Hinweise geben?
Kaiserslautern (ots)
Im Stadtteil Hohenecken haben Unbekannte am Montagmorgen ein teures E-Bike gestohlen. Diebe schnappten sich das Pedelec aus einer Einfahrt in der Straße "Im Unterwald". Das rote Elektro-Mountainbike der Marke Focus hat einen Wert von mindestens 2.400 Euro. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf
