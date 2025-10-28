POL-RT: Verkehrsunfälle; Mofa gestohlen; Randalierer in Gewahrsam; Warnhinweis vor Betrug mit Kryptowährungen

Polizeipräsidium Reutlingen

Esslingen (ES): Unfall aufgrund medizinischer Ursache

Aufgrund einer medizinischen Ursache ist es am Dienstagvormittag auf der Schorndorfer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 82-Jähriger war gegen 11.15 Uhr mit einem Suzuki in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Kreuzung mit der Plochinger Straße / Ulmer Straße hielt er zunächst hinter dem Skoda eines 50 Jahre alten Mannes vor der roten Ampel an. Zeugenangaben nach beschleunigte der Senior kurze Zeit später, prallte gegen den Skoda und blieb regungslos hinter dem Steuer sitzen. Ersthelfer leiteten umgehend Erste Hilfe ein. Diese wurde im Anschluss von einem Notarzt und dem Rettungsdienst übernommen. Der 82-Jährige musste im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden, wo er trotz aller ärztlichen Bemühungen verstarb. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Zur Unterstützung rückte die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle aus. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe kamen zusätzlich Mitarbeiter der Stadt Esslingen vor Ort. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Mofa gestohlen

In der Freiwaldaustraße ist zwischen Samstagmittag, zwölf Uhr, und Montagnachmittag, 16 Uhr, ein Mofa entwendet worden. Das rote Zweirad der Marke Pegasus mit dem Versicherungskennzeichen 161AEP war mittels Lenkradschlosses gesichert und zusätzlich mit einer Plane abgedeckt. Das Polizeirevier Kirchheim/Teck hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Scheiben eingeschlagen und in Gewahrsam genommen

Ein aggressiver Bewohner einer städtischen Unterkunft in der Steinbeisstraße ist am Morgen in Gewahrsam genommen worden. Der 30-Jährige war gegen neun Uhr zunehmend in Rage geraten, da er sich aufgrund des Lärms anderer Bewohner gestört fühlte. Zunächst schlug er deshalb die Eingangstür des Gebäudes ein. Im weiteren Verlauf warf er dann an gleich mehreren Gebäuden Fensterscheiben mit Steinen ein, bevor er versuchte einen Angestellten körperlich anzugehen. Die verständigten Polizeibeamten nahmen den Mann daraufhin in Gewahrsam. (gj)

Balingen (ZAK): Verletzt nach Auffahrunfall

Eine Pkw-Lenkerin hat sich bei einem Unfall am Dienstagvormittag leichte Verletzungen zugezogen. Die 62-Jährige fuhr kurz nach zehn Uhr mit ihrem Kia Picanto von der B 27, Fahrtrichtung Rottweil an der Abfahrt Balingen-Nord ab, um anschließend nach rechts auf die L 415 abzubiegen. Verkehrsbedingt musste sie an der Einmündung anhalten, was durch einen nachfolgenden 38 Jahre alten VW-Fahrer zu spät bemerkt wurde und er infolgedessen auf das Heck des Kia auffuhr. Die 62-Jährige verletzte sich dabei und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 8.000 Euro. (gj)

Rangendingen (ZAK): Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag auf der L 410 ist eine Mitfahrerin leicht verletzt worden. Hierbei befuhr eine 26-jährige BMW-Lenkerin die Landesstraße von Haigerloch in Richtung Rangendingen. An der Einmündung Höfendorf übersah sie einen vor ihr fahrenden und verkehrsbedingt bremsenden Audi, den ein 21 Jahre alter Mann steuerte, und fuhr auf diesen auf. Infolge des Aufpralls zog sich eine 21-Jährige Mitfahrerin im Audi leichte Verletzungen zu. Sie konnte durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. (gj)

