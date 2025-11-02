PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Schwerpunktkontrolle der Polizei Andernach von E-Scootern

Andernach (ots)

Am Mittwoch, den 29.10.2025, und Freitag, den 31.10.2025, führte die Polizeiinspektion Andernach schwerpunktmäßige Verkehrskontrollen am Schulzentrum in Andernach durch.

Die zurückliegenden Bürgerbeschwerden über die Verkehrssituation auf den Zuwegungen zum Schulzentrum, insbesondere zwischen der Breite Straße und der Salentinstraße, nahm die Polizei zum Anlass für die Durchführung von Kontrollen an zwei verschiedenen Tagen. Grund für die Beschwerden waren mutmaßliche gefährliche Situationen zwischen E-Scooter-, Rollerfahrenden und Schulkindern.

Im Rahmen der beiden Kontrolltage konnten jeweils Fahrzeugführende im unteren zweistelligen Bereich festgestellt und kontrolliert werden. Dabei wurden keine technischen Veränderungen festgestellt. Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren mussten nicht eingeleitet werden. Die Fahrzeugführenden wurden hinsichtlich der Gefahren eines rücksichtslosen Verhaltens auf den Wegen um das Schulzentrum sensibilisiert. Durchweg alle kontrollierten Personen zeigten Verständnis für die Kontrollmaßnahmen und erkannten die Notwendigkeit eines rücksichtsvollen Verhaltens aller Verkehrsteilnehmenden im Straßenverkehr an.

Die Polizei Andernach nimmt alle Bürgerbeschwerden und -hinweise entgegen und arbeitet die Anliegen priorisiert ab. "Aus Sicht der Verkehrssicherheit sind wir mit den Kontrollen zufrieden. Die polizeiliche Kontrollpräsenz sollte präventiv wirken und deutlich machen, dass eine gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr wichtig ist, um Konfliktsituationen und Unfälle zu verhindern.", so Polizeioberrat Martin Hoch, Leiter der Polizei Andernach.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach

Tel.: 02632 921-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 16:16

    POL-PDKO: Sachbeschädigung an Pkw in Bendorf - Hoher Sachschaden

    Bendorf/Rhein (ots) - Am Sonntag, 02.11.2025, kam es im Zeitraum zwischen 01:30 Uhr und 15:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw im Hanswiesenweg in 56170 Bendorf. Durch den unbekannten Täter wurden an dem Fahrzeug Reifen zerstochen, der Lack zerkratzt und ein Außenspiegel beschädigt, wodurch hoher Sachschaden entstand. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bendorf zu melden. ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 14:47

    POL-PDKO: Verkehrsunfall aufgrund herabfallender Ladung

    Nickenich (ots) - Am 31.10.2025 kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Auf der L116 kurz vor dem Ortseingang Nickenich kam dem geschädigten PKW in einer Linkskurve ein hellblauer LKW (Sattelzug)entgegen, welchem ein Stein von der Ladefläche fiel. Am PKW entstand ein hoher Sachschaden. Der LKW fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen oder ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 11:53

    POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern

    Simmern ( Hunsrück ) (ots) - Gemünden - Alleinunfall mit leichtverletzter Person: Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es in den Abendstunden des 31.10.25. Ein 40-jähriger Fahrer eines Toyota befuhr die L229 von Henau in Richtung Gemünden. Hierbei kam dieser im Kurvenbereich aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und verunfallte. Der 40-jährige wurde im Krankenhaus Simmern medizinisch versorgt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren