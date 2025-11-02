Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an Pkw in Bendorf - Hoher Sachschaden

Bendorf/Rhein (ots)

Am Sonntag, 02.11.2025, kam es im Zeitraum zwischen 01:30 Uhr und 15:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw im Hanswiesenweg in 56170 Bendorf.

Durch den unbekannten Täter wurden an dem Fahrzeug Reifen zerstochen, der Lack zerkratzt und ein Außenspiegel beschädigt, wodurch hoher Sachschaden entstand.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bendorf zu melden.

