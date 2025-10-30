PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigungen durch Zwillenschüsse

Lahnstein (ots)

Im Zeitraum vom 20.10. - 29.10. kam es in den Abendstunden im Bereich Johannesstraße und "Alte Markthalle" zu Beschädigungen von Fahrzeugen und Fensterscheiben. Vermutlich wurden mittels einer Zwille Stahlkugeln verschossen und so Scheiben an PKW und Fensterscheiben an Wohnhäusern getroffen. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lahnstein unter der Telefonnummer: 02621-9130

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621-9130

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

