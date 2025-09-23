PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach Fahrerflucht gesucht

Unna (ots)

Am Montag (22.09.2025) befuhr ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Unna gegen 05.35 Uhr die Hochstraße aus Richtung Mühlenstraße kommend.

In der Einmündung Hochstraße/Hochstraße bog eine bislang unbekannte rote Limousine von der Hochstraße nach links in die Hochstraße (Richtung Mühlenstraße) ab. Dabei schnitt die Limousine die Kurve, so dass der Motorradfahrer ausweichen musste und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht.

Die Limousine entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall und die anschließende Fahrerflucht der roten Limousine beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna zu melden: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

