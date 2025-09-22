Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Geschwindigkeitskontrolle auf L 821 in Unna-Massen

Unna (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna hat am Donnerstag, 18.09.2025 eine Geschwindigkeitsüberwachung in Unna durchgeführt.

In der Zeit von 12.35 Uhr bis 20.35 Uhr wurde auf der L 821 in Unna-Massen - in Höhe der DB-Brücke - in Fahrtrichtung Dortmund das Tempo von 3786 Fahrzeugen gemessen - bei dort erlaubten 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft waren davon 278 Fahrzeuge zu schnell. 40 Fahrer/innen bekommen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und 238 ein Verwarnungsgeld. Insgesamt gab es zwei Fahrverbote.

Der an diesem Tag schnellste gemessene Pkw war mit 149 km/h unterwegs - nach Abzug der Toleranz bleibt eine vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 76 km/h. Den Fahrzeugführer erwartet jetzt ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, 2 Punkte in Flensburg und 3 Monate Fahrverbot.

