Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Einbruch in Gaststätte

Werne (ots)

In einem Zeitraum von Sonntag (21.09.2025) um 07:00 Uhr bis Montag (22.09.2025) um 12:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Straße Kirchhof.

Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten in das Gebäude. Dort entwendeten sie einen Tresor.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell