Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl mehrerer Werkzeuge

In der Zeit von Samstag, 01. März 2025 18:00 Uhr bis Sonntag, 02. März 2025 09:45 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Steinkamp, beschädigten einen Planenanhänger und entwendeten diverse Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 28. Februar 2025 16:00 Uhr bis Sonntag, 02. März 09:50 Uhr begaben sich unbekannte Täter an eine Hütte hinter dem Mehrgenerationenhaus / Löninger Straße und brachen das Vorhängeschloss der Hütte auf. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Emstek - Sachbeschädigung

In der Zeit von Sonntag, 23. Februar 2025 12:00 Uhr bis Sonntag, 02. März 2025 11:26 Uhr begaben sich unbekannte auf ein Grundstück in der Antoniusstraße und verschafften sich Zutritt zu einer dortigen Gartenlaube. Sie beschädigten dort diverse Gegenstände. Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/93218-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall / Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 02. März 2025 gegen 06:25 Uhr befuhr eine 38-jährige Frau aus Cloppenburg mit ihrem Pkw die Straße Industriezubringer. Sie kam mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Industriezaun. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von 0,52 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Schaden von 4.500,00 Euro.

