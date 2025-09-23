PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Snackautomat durch unbekannte Täter aufgebrochen

Fröndenberg (ots)

Am Montagnacht (22.09.2025) kam es in einem Zeitraum von 01:05 Uhr bis 07:30 Uhr zu einem Aufbruch eines Snackautomaten an der Brauerstraße.

Unbekannte Täter entwendeten Bargeld und mehrere Einweg Vapes.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 09:33

    POL-UN: Werne - Einbruch in Gaststätte

    Werne (ots) - In einem Zeitraum von Sonntag (21.09.2025) um 07:00 Uhr bis Montag (22.09.2025) um 12:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Straße Kirchhof. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten in das Gebäude. Dort entwendeten sie einen Tresor. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 16:17

    POL-UN: Unna - Geschwindigkeitskontrolle auf L 821 in Unna-Massen

    Unna (ots) - Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna hat am Donnerstag, 18.09.2025 eine Geschwindigkeitsüberwachung in Unna durchgeführt. In der Zeit von 12.35 Uhr bis 20.35 Uhr wurde auf der L 821 in Unna-Massen - in Höhe der DB-Brücke - in Fahrtrichtung Dortmund das Tempo von 3786 Fahrzeugen gemessen - bei dort erlaubten 70 km/h außerhalb geschlossener ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 15:13

    POL-UN: Schwerte - Nachtrag: 86-jähriger Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall verstorben

    Schwerte (ots) - Der bei dem Verkehrsunfall in Schwerte schwerverletzte 86-Jährige ist am Samstag (20.09.2025) verstorben. Der Fahrradfahrer aus Schwerte war am Freitagnachmittag (19.09.2025) gegen 16.25 Uhr an der Kreuzung Rote-Haus-Straße/Iserlohner Straße in einen Unfall mit einer 38-Jährigen aus Iserlohn verwickelt und ist daraufhin im Krankenhaus verstorben. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren