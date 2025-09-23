Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Snackautomat durch unbekannte Täter aufgebrochen

Fröndenberg (ots)

Am Montagnacht (22.09.2025) kam es in einem Zeitraum von 01:05 Uhr bis 07:30 Uhr zu einem Aufbruch eines Snackautomaten an der Brauerstraße.

Unbekannte Täter entwendeten Bargeld und mehrere Einweg Vapes.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

