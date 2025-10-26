PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an Fahrzeug - Unbekannter Täter

Lahnstein (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (25.10.2025 - 26.10.2025) kam es im Bereich "An der alten Markthalle" in Lahnstein zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde, durch bislang unbekannte Täter, vermutlich mittels einer Luftdruckwaffe auf eine Seitenscheibe des Fahrzeugs geschossen, wodurch diese beschädigt wurde. Die Polizeiinspektion Lahnstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Lahnstein
Telefon: 02621-913-0
pilahnstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
