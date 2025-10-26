PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brand in Dachgeschosswohnung von Mehrfamilienhaus

Bendorf, Mühlenstraße (ots)

Am Sonntag, den 26.10.2025, wurden Feuerwehr und Polizei gegen 01:45 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder und Rauchgeruch in einem Mehrfamilienhaus nach Bendorf alarmiert.

Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr stellten einen Brand in einem Zimmer der Dachgeschosswohnung fest und löschten diesen. Durch das Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes auf andere Wohnungen oder den Dachstuhl verhindert werden. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung wurde leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst versorgt werden. Die betroffene Wohnung ist vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Da der Strom für das Gebäude abgeschaltet werden musste, wurden die anderen Bewohner des Hauses für die Nacht in Notunterkünften untergebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf
PHK Floeth

Telefon: 02622-94020

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 04:46

    POL-PDKO: Sachbeschädigung an Fenster

    Lahnstein (ots) - Am Samstagabend, dem 25.10.2025, ca. 22:54 Uhr, wurde der Polizei Lahnstein der Beschuss eines Fensters am Mehrfamilienhaus in der Johannesstraße 21 gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass bislang unbekannte Täter vermutlich mittels einer Airsoft-Waffe oder Zwille auf das Fenster geschossen haben dürften. Es wurden kleine Plastik- sowie Metallkugeln vorgefunden. Die Projektile durchdrangen ...

    mehr
  • 25.10.2025 – 18:29

    POL-PDKO: Ladendiebstahl von 28 Flaschen Champagner und Whiskey

    Bendorf, Kaufland (ots) - Am Mittwoch, den 22.10.2025, kam es gegen 17 Uhr zu einem Ladendiebstahl in der Kaufland-Filiale in Bendorf. Die nachträgliche Auswertung der Videoüberwachung ergab, dass der Täter die Flaschen in mitgeführte Einkaufstaschen in seinem Einkaufswagen lud und diese mit Säcken Katzenstreu verdeckte. Dem Täter gelang es in einem unbeobachteten Moment den Kassenbereich über eine unbesetzte Kasse ...

    mehr
  • 25.10.2025 – 18:17

    POL-PDKO: Brandstiftung an PKW

    Bendorf, Wiegandstraße (ots) - Am Freitag, den 24.10.2025, wurde die Polizei gegen 23:30 Uhr zu einem Brand am Hinterreifen eines PKW in Bendorf alarmiert. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass ein bislang noch unbekannter Täter eine kleine Dose mit Brandbeschleuniger auf dem Hinterreifen des an der Straße geparkten PKW gestellt und entzündet hatte. Der Brand konnte durch den Eigentümer selbst gelöscht werden, sodass dieser nicht auf das gesamte Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren