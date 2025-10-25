PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brandstiftung an PKW

Bendorf, Wiegandstraße (ots)

Am Freitag, den 24.10.2025, wurde die Polizei gegen 23:30 Uhr zu einem Brand am Hinterreifen eines PKW in Bendorf alarmiert. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass ein bislang noch unbekannter Täter eine kleine Dose mit Brandbeschleuniger auf dem Hinterreifen des an der Straße geparkten PKW gestellt und entzündet hatte. Der Brand konnte durch den Eigentümer selbst gelöscht werden, sodass dieser nicht auf das gesamte Fahrzeug übergreifen konnte. Am PKW entstand durch die Hitzewirkung Sachschaden.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf
PHK Floeth

Telefon: 02622-94020

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

