POL-PDKO: Gefährliche Hundeköder in Bendorf/Stromberg ausgelegt

Bendorf (ots)

Am Montag, 20.10.2025, wurden im Laufe des Abends im Bereich Westerwaldstraße / Hermannstraße in 56170 Bendorf-Stromberg gefährliche Hundeköder ausgelegt.

Es wurden unter anderem ein rohes Stück Fleisch mit Glasscherben sowie Leberwurst mit Schokolade und Glasscherben auf dem Privatgrundstück einer Hundehalterin festgestellt, welche wahrscheinlich gezielt dort abgelegt wurden.

Potentielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Bendorf

Telefon: 02622 - 94020
Email: pibendorf@polizei.rlp.de

