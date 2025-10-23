Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Rollerdiebstahl und Vandalismus in Pfaffendorf

Koblenz (ots)

Am 22.10.2025 zwischen 21 Uhr und 22 Uhr wurde ein Piaggio Kleinkraftrad im Bereich der Emser Straße, unmittelbar an der Pfaffendorfer Brücke, entwendet.

Der Roller wurde schließlich an den Rheinuferweg an der Pfaffendorfer Brücke verbracht, dort in Brand gesteckt und in den Rhein geworfen. Das Kraftfahrzeug musste durch die Feuerwehr Koblenz aus dem Gewässer geborgen werden.

Es besteht der Verdacht, dass eine Gruppe Jugendlicher, die selbst auf Kleinkrafträdern fuhren, in Zusammenhang zu der Tat steht.

Die Polizei Lahnstein bittet die Bevölkerung um Hinweise zu der genannten Gruppe Jugendlicher auf motorisierten Rollern im Bereich der Emser Straße und am Rheinuferweg in Pfaffendorf am Abend des 22.10.2025.

