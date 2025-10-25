PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Ladendiebstahl von 28 Flaschen Champagner und Whiskey

Bendorf, Kaufland (ots)

Am Mittwoch, den 22.10.2025, kam es gegen 17 Uhr zu einem Ladendiebstahl in der Kaufland-Filiale in Bendorf. Die nachträgliche Auswertung der Videoüberwachung ergab, dass der Täter die Flaschen in mitgeführte Einkaufstaschen in seinem Einkaufswagen lud und diese mit Säcken Katzenstreu verdeckte. Dem Täter gelang es in einem unbeobachteten Moment den Kassenbereich über eine unbesetzte Kasse mit dem Einkaufswagen zu verlassen.

Der Täter war circa 25 Jahre alt, hatte eine untersetzte Statur und dunkle Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er ein rotes T-Shirt und eine Brille.

Zeugen, die Hinweise auf Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bendorf zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf
PHK Floeth

Telefon: 02622-94020

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz

