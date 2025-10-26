Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an Fenster

Lahnstein (ots)

Am Samstagabend, dem 25.10.2025, ca. 22:54 Uhr, wurde der Polizei Lahnstein der Beschuss eines Fensters am Mehrfamilienhaus in der Johannesstraße 21 gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass bislang unbekannte Täter vermutlich mittels einer Airsoft-Waffe oder Zwille auf das Fenster geschossen haben dürften. Es wurden kleine Plastik- sowie Metallkugeln vorgefunden. Die Projektile durchdrangen die geschlossenen Rollläden und verursachten Schäden an den dahinter befindlichen Glasscheiben. Zuvor vernahm die Geschädigte drei männliche Stimmen, jugendlicher Personen. Die Täter dürften sich im rückwärtigen Bereich in Höhe der dortigen Bahngleise befunden haben. Im Rahmen der Fahndung im Nahbereich konnten keine tatverdächtigen Personen festgestellt werden. Hinweise werden an die Polizei Lahnstein erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell