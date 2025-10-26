PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbruch in die BenBarBeach in Bendorf

Bendorf, Rheinstraße (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 23.10.2025, 14 Uhr und dem 26.10.2025, 07:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Bar in der Rheinstraße in Bendorf. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen gewaltsam das Vorhängeschloss an der Verkaufsklappe der Bar auf und durchsuchten das Innere nach Wertgegenständen. Offenbar wurde aber nichts entwendet.

Die Polizei Bendorf hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise auf die Tat und Täter.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf
PHK Floeth

Telefon: 02622-94020

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

