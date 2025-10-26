Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbruch in die BenBarBeach in Bendorf

Bendorf, Rheinstraße (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 23.10.2025, 14 Uhr und dem 26.10.2025, 07:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Bar in der Rheinstraße in Bendorf. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen gewaltsam das Vorhängeschloss an der Verkaufsklappe der Bar auf und durchsuchten das Innere nach Wertgegenständen. Offenbar wurde aber nichts entwendet.

Die Polizei Bendorf hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise auf die Tat und Täter.

