PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall aufgrund herabfallender Ladung

Nickenich (ots)

Am 31.10.2025 kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Auf der L116 kurz vor dem Ortseingang Nickenich kam dem geschädigten PKW in einer Linkskurve ein hellblauer LKW (Sattelzug)entgegen, welchem ein Stein von der Ladefläche fiel. Am PKW entstand ein hoher Sachschaden. Der LKW fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen oder Personen die Hinweise zum Verkehrsunfall oder dem LKW geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-921-0
PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy
E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 11:53

    POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern

    Simmern ( Hunsrück ) (ots) - Gemünden - Alleinunfall mit leichtverletzter Person: Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es in den Abendstunden des 31.10.25. Ein 40-jähriger Fahrer eines Toyota befuhr die L229 von Henau in Richtung Gemünden. Hierbei kam dieser im Kurvenbereich aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und verunfallte. Der 40-jährige wurde im Krankenhaus Simmern medizinisch versorgt und ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 15:42

    POL-PDKO: Sachbeschädigungen durch Zwillenschüsse

    Lahnstein (ots) - Im Zeitraum vom 20.10. - 29.10. kam es in den Abendstunden im Bereich Johannesstraße und "Alte Markthalle" zu Beschädigungen von Fahrzeugen und Fensterscheiben. Vermutlich wurden mittels einer Zwille Stahlkugeln verschossen und so Scheiben an PKW und Fensterscheiben an Wohnhäusern getroffen. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lahnstein unter der Telefonnummer: ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 00:35

    POL-PDKO: Verkehrsunfall auf der "K70" durch nicht angepasste Geschwindigkeit

    Braubach (ots) - Am 26.10.2025 kam es gegen 20:27 Uhr zu einem Verkehrsunfall in einem S-Kurvenbereich der "K70" bei Braubach unter Alleinbeteiligung eines PKW. Die Fahrzeugführerin, welche die "K70" in Richtung Braubach führte, kam zum jetzigen Sachstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dortigen Baum. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren