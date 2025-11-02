Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern

Simmern ( Hunsrück ) (ots)

Gemünden - Alleinunfall mit leichtverletzter Person: Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es in den Abendstunden des 31.10.25. Ein 40-jähriger Fahrer eines Toyota befuhr die L229 von Henau in Richtung Gemünden. Hierbei kam dieser im Kurvenbereich aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und verunfallte. Der 40-jährige wurde im Krankenhaus Simmern medizinisch versorgt und konnte am selben Abend mit einer Rippenprellung wieder entlassen werden.

Simmern - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss: Eine 26-jährige Fahrzeugführerin aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis befuhr die Bingener Straße in Richtung Sonnenhof. Im Verlauf dieser überfährt Fahrerin eine Verkehrsinsel und verursacht Sachschaden. Ohne sich um den von ihr verursachten Schaden zu bemühen setzt diese Ihre Fahrt fort, um auf Höhe des "Sonnenhof" erneut von der Fahrbahn abzukommen. Das von Ihr geführte Fahrzeug kommt letztlich auf einer dort befindlichen Wiesenfläche zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme können die eingesetzten Kräfte deutliche Anzeichen für Konsum von alkoholischen Getränken feststellen. Die 26-jährige war derart alkoholisiert, dass ein Atemalkoholtest fehlschlägt. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Entsprechende Strafanzeigen werden gefertigt.

Gemünden - Einbruchsdiebstahl in Supermarkt: Unbekannte Täter haben sich zwischen Freitag, dem 31.10.25, 20:30 Uhr und dem 02.11.25, 09:00 Uhr unberechtigt Zugang zu den Geschäftsräumen des NETTO verschafft. Nach dem derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden aus dem Geschäftsinneren vermutlich diverse Lebensmittel entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine entsprechende Anzeige gefertigt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen.

